Solari: "Los clásicos son especiales, hay emotividad en el juego"

ÁSin importar el presente futbolístico de América y Chivas, Santiago Solari, entrenador de las Águilas, quien ha disputado los mejores clásicos del mundo como jugador y entrenador, señaló que el Clásico Nacional de la jornada 10 nivelará las fuerzas cuando el silbatazo inicial suene en el Azteca.

“Cada partido debes demostrar la regularidad que mostraste partidos atrás. Pero los clásicos son especiales, hay emotividad en el juego y eso hace que se pierda un poco esa historia que trae cada uno hasta el momento“, dijo para La Última Palabra.

Basado en su experiencia, Solari reveló que los azulcremas no cambiaron su forma de trabajo en la semana previa al Clásico Nacional como muchos suponen, pues considera que sus jugadores deben trabajar siempre con la misma motivación.

“Nosotros trabajamos con normalidad, no me parece que sería algo correcto, la motivación debe estar ahí para los jugadores y debe estar ante cualquier rival, no nada más contra Chivas”, concluyó.

