Zague: 'Mi desafío era no defraudar el nombre de mi padre y creo que cumplí'

Luis Roberto Alves ‘Zague’ reveló que su objetivo al iniciar su carrera con el América fue el de no defraudar el nombre y el legado que su padre, José Alves, dejó en el club.

“Para mí es un gran honor, para mí es una gran satisfacción, es un sentimiento de deber cumplido, sobre todo porque cuando llegué apenas con 18 años, apenas comenzaba a tener el sueño y la ilusión de un chamaco, mi gran compromiso era no defraudar el compromiso de mi padre, que en paz descanse, porque él también es parte fundamental de esta historia, más importante que la mía, porque él sí construyó las bases el sí es de los pilares. Mi gran desafió era no defraudar el nombre Zague”, declaró en charla con RÉCORD.

“Era difícil, era complicado el reto, sabía que iba a haber muchas piedras, muchas barreras, muchos obstáculos en el camino, pero hoy, después de tanto tiempo me da esa sensación de mucho orgullo, de mucha satisfacción de deber cumplido, porque creo yo que no defraudé a mi padre y creo yo que se sintió muy orgulloso de ver que su hijo trató de darle continuidad a su historia tan significativa para este Club América”, agregó.

El máximo anotador de las Águilas compartió que su padre el ‘Lobo Solitario’ desde muy pequeño le transmitió e inculcó el americanismo, e incluso le reveló el origen de su apodo.

“Sobre el América era mi curiosidad de ver los archivos en la vieja recámara de la casa de allá en Brasil donde estaban todos sus recortes de periódico, playeras, reconocimientos y después iba y platicaba con mi padre y le preguntaba: “¿Por qué te dicen el ‘Lobo Solitario’?” Lobo para mi significa el villano del cuento de la Caperucita Roja, y él me explicó la historia: El lobo por ser ese cazador de goles, por esa ferocidad de buscar y encontrar el gol. Todos esos conceptos y esas enseñanzas él me las transmitió y por eso obviamente me catapultó y me inspiró y emularlo”, relató.

Zaguinho aseguró que el conjunto azulcrema siempre va a ser parte de su vida al igual que lo hizo su padre, quien dijo siempre se sintió orgulloso de portar sus colores.

“El América siempre va a ser parte de mi vida y hasta el último día, así como mi padre lo hizo, que le daba un orgullo tremendo cuando nosotros le llevábamos unos pants o una playera del América él se sentía orgulloso de vestir esa playera porque sabía que había sido parte de su historia y así seguramente será conmigo”, finalizó.

