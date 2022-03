Quirarte: ‘Clásico Tapatío es una Guerra Civil, aunque TV promociona más el Nacional’

Fernando Quirarte cree que el Clásico Nacional es más popular, pero se vive más intensamente el Tapatío, pues todos en Guadalajara toman un bando, unos apoyan a Chivas y otros al Atlas.

“Las televisoras le han hecho más promoción al Nacional, pero el Tapatío es más viejo. Yo tuve la oportunidad de jugar muchos. Se viven intensamente. Es una Guerra Civil, en la que está en juego el orgullo. Es más local”, contó en charla con RÉCORD.

Para muchos, los Zorros llegan con el papel de favorito porque son los actuales campeones de la Liga MX, pero el ‘Sheriff’ espera que el Rebaño Sagrado consiga los tres puntos en su visita al Estadio Jalisco.

“Se podría decir que la balanza se inclina al lado del Atlas, por la posición en la tabla, por cómo está jugando y porque son campeones. Aunque siempre lo hemos comentado, no importa cómo lleguen los equipos, cualquier cosa puede pasar. Siento que la afición va estar dividida. Espero que sea un partido emocionante. A pesar de que jugué y dirigí a los dos clubes, me gustaría que ganara Chivas. Tiene mi prioridad”, reveló.

Fernando Quirarte reconoció que los rojiblancos han sido irregulares en estas 10 fechas, pero considera que tienen todo lo necesario para derrotar este fin de semana a los rojinegros y escalar posiciones en la tabla general del Clausura 2022.

“Yo creo que el equipo ha tenido actuaciones buenas, pero no ha logrado ser regular. Tiene que caminar mejor, estar más concentrado en lo que está haciendo, especialmente defensivamente. Yo pienso que va a ganar”, finalizó.

NO DESCARTA VOLVER A TRABAJAR EN LIGA MX

Fernando Quirarte no descarta volver a trabajar en un equipo de la Liga MX, ya sea como entrenador o director directivo, luego de que salió de Fox Sports.

“Yo siempre he estado inmerso en el futbol. Es lo que más me apasiona, lo que más me gusta. Sé que todavía tengo mucho para dar. Ya he hecho las dos cosas, no son puestos que desconozca. El tiempo pondrá a cada quien en su lugar. SI sale alguna oportunidad, por supuesto que trataré de aprovecharlo”, contó.

