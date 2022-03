Atlas vs Chivas: Clásico Tapatío no será transmitido por TV Azteca

No habrá Clásico Tapatío en Azteca. David Medrano, colaborado de RÉCORD, informó que la televisora del Ajusco no contará con el Atlas vs Chivas en su programación por esta ocasión.

Desde su cuenta de Twitter, Medrano Félix dio a conocer que el partido por el orgullo Tapatío no será transmitido por el canal de televisión abierta, como suele ser cuando se trata de partidos de peso con el rojinegro como local.

Por cuestiones de programación en esta ocasión Tv Azteca no transmitirá el Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas. — david medrano felix (@medranoazteca) March 18, 2022

Esto, según nuestro colaborador, por cuestiones de programación en el canal.

Será el domingo 20 de marzo en punto de las 20:00 horas cuando Atlas reciba a Chivas en el Estadio Jalisco por una edición más del Clásico Tapatío. TUDN será la opción para sintonizar el encuentro.

