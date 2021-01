Rayados: Buscará derrotar a Atlas en su debut en el Clausura 2021

Rayados no será un equipo carente de espíritu. A unas horas de su reencuentro oficial con el futbol mexicano, Javier Aguirre aseguró que impondrá un estilo, por lo que se comprometió a que el conjunto de Monterrey no será “gris” o “flojo”.

“Ningún equipo de los que he dirigido ha bajado la guardia antes de tiempo. Podemos jugar bien, mal o regular, pero dejar de correr, luchar, nunca jamás mis equipos lo han hecho. Me pueden reclamar miles cosas, pero que sea un equipo gris, apático, flojo, eso sí no lo voy a permitir mientras esté al frente del equipo conductas que no representen mi forma de ver el juego”, explicó en conferencia.

Tras casi 19 años de ausencia, el 'Vasco' volverá a dirigir en la Liga MX cuando el conjunto regiomontano visite al Atlas en el Estadio Jalisco, donde en 27 encuentros disputados en territorio tapatío los Zorros tienen ventaja con 13 triunfos, seis empates y ocho descalabros.

Pese a que se han despertado grandes expectativas con el regreso de Aguirre a los banquillos mexicanos, el timonel aseguró que este sábado contra los rojinegros no se mostrará nada espectacular debido a que aún tiene poco tiempo trabajando.

“No podemos ver nada que no hayamos visto antes. Tuvimos tres partidos para prepararnos, tuvimos 20 días de entrenamiento y estamos pensando poner a los 11 que creemos que nos pueden ayudar a conseguir la victoria.

“Si alguien pretende que hagamos cosas maravillosas y que ganemos 8-0 el primer partido, pero lamento decepcionarlos, pero no es fácil o sencillo. Trazamos un camino que inició hace unos días y que finalizará cuando termine la jornada 17, no es más que conseguir un boleto a la Liguilla. En este camino habrá obstáculos y habrá que sortearlos de la mejor manera posible", concluyó el 'Vasco'.

