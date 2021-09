Anderson Santamaría sobre el Clásico Tapatío: "Lo tomamos como un partido de tres puntos"

Pese a reconocer la importancia que tiene el Clásico Tapatío, Anderson Santamaría, defensa del Atlas, dijo que el duelo ante las Chivas lo ven como un partido de tres puntos, el cual tendrán que jugar con mucha inteligencia para ganarlo.

“Decir ahora o nunca es ponernos la cruz, la verdad es que nosotros lo tomamos como un partido de tres puntos, si bien es cierto es el clásico de la ciudad, y en lo personal no me ha tocado ganar un clásico y la verdad la ansiedad esta por poder ganar, es un partido muy lindo para los que vamos a estar adentro, para la gente. Va ser un partido que tenemos que manejarlo con mucha inteligencia para podernos llevar un resultado del Akron”, declaró en conferencia de prensa.

Desde su llegada al conjunto rojinegro, Santamaría no ha logrado conseguir una victoria frente al Rebaño Sagrado, hecho que no le quita el sueño, por lo que el duelo de mañana lo ve como una buena oportunidad para por primera vez llevarse los tres puntos frente al odiado rival.

Anderson Santamaría: "La clave ha sido el orden, y este partido no será la excepción. Estamos muy ansiosos de jugar el Clásico, nosotros haremos un planteamiento muy inteligente para aprovechar nuestros momentos". pic.twitter.com/KtdfaWS6wv — Atlas FC (@AtlasFC) September 30, 2021

“No sé si en deuda, no es excepción, contra Chivas no me ha tocado ganar, no solo yo, es una linda oportunidad para poder ganar y quitarme ese pesito de encima que no se ha podido ganarle las Chivas”, comentó.

