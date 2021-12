Anuario 2021: Recuerda lo mejor del mes de diciembre

El 2021 estuvo marcado de momentos que definirán la historia de la humanidad y varios se dieron en el mundo del deporte, motivo por el cual en RÉCORD recapitulamos algunos de los acontecimientos más importantes del mes de diciembre

NACIONAL.

8 DE DICIEMBRE

Por un tumor maligno, Alfredo Moreno falleció a los 41 años de edad. El ‘Chango’ es el argentino que más goles ha metido en Liga MX, jugó en varios equipos, pero es considerado una leyenda en el San Luis.

¡HASTA SIEMPRE! No cualquier extranjero llega a una liga ajena a la de su país, y deja huella; el 'Chango' Moreno es de ese selecto grupo. Hoy se va físicamente uno de los más grandes en nuestro futbol, pero su legado es ETERNO. ¡Gracias, Alfredo Moreno! pic.twitter.com/NjX4SQhxL8 — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) December 8, 2021

12 DE DICIEMBRE

Atlas empató el marcador global 3-3 ante León y se proclamó campeón del Apertura 2021 de la Liga MX en una dramática anda de penaltis, en la que las figuras fueron el portero Camilo Vargas y el delantero Julio Furch. Los Zorros acabaron con la sequía de 70 años.

POR NUESTROS ABUELOS, MADRES, PADRES, HERMANOS, HIJOS Y TODOS LOS ROJINEGROS DEL MUNDO Y EL CIELO... ¡¡¡SOMOS LOS CAMPEONES DE MÉXICO, CARAJOOOOOOOO!!! TE AAAMOOOO, ATLAAAAAS!!! #Junto2 #Transformamos pic.twitter.com/ff5T1ildkk — Atlas FC (@AtlasFC) December 13, 2021

18 DE DICIEMBRE

Con goles de Ramiro Costa y Christian Bermúdez, Atlante derrotó 3-0 al Tampico Madero y se proclamó campeón del Apertura 2021 de la Liga de Expansión, convirtiéndose en el primer equipo en ganar un título en el antes llamado Estadio Azul.

Nada de esto sería posible sin nuestra gran afición, gracias por todo el apoyo el día de ayer.

Esta es la galería de nuestra victoria del día de ayer en el partido de Vuelta en la #GranFinal del #GritaMéxicoA21 ante @TMFCoficial.

¡VAMOS POR MÁS! #GritaMéxicoA21 #GranFinal pic.twitter.com/Y1hCkPFg87 — Atlante FC (@Atlante) December 19, 2021

20 DE DICIEMBRE

Eva Espejo se convirtió en la primera entrenadora en ganar el título de la Liga MX Femenil, luego de que Monterrey derrotó en tanda de penaltis a Tigres. El Volcán explotó luego de que Nayeli Rangel estrelló el balón en el poste derecho de la portería defendida por Alejandría Godínez.

INTERNACIONAL

13 DE DICIEMBRE

Tras un error en el sistema, se tuvo que repetir el sorteo de los Octavos de Final de la UEFA Champions League: PSG vs Real Madrid, Manchester City vs Sporting de Lisboa, Liverpool vs Inter de Milan, Bayern Múnich vs Salzburgo, Juventus vs Villarreal, Lille vs Chelsea, Manchester United vs Atlético de Madrid y Ajax vs Benfica.

Round of 16 draw Which tie are you most excited for?#UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/QvZoT0yxqi — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 13, 2021

15 DE DICIEMBRE

Sergio Agüero anunció que se retiraría a los 33 años, pues no quiso arriesgarse a seguir jugando y perder la vida, luego de los problemas cardiacos que le detectaron tras el juego entre el Barcelona y el Deportivo Alavés. El 'Kun' también jugó con el Independiente de Avellaneda, Atlético de Madrid, Manchester City y la Selección de Argentina.

Ayer fue un día de mucha emoción. Quiero agradecer tantísimos mensajes de apoyo y de cariño que recibí y sigo recibiendo. Ustedes me hacen sentir mas fuerte para todo lo que viene pic.twitter.com/ePvwtaB3EQ — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) December 16, 2021

CONTRA

10 DE DICIEMBRE

Carmen Salinas, reconocida actriz mexicana, murió a los 82 años tras un mes hospitalizada por una hemorragia cerebral.

12 DE DICIEMBRE

El cantante Vicente Fernández falleció el pasado domingo 12 de diciembre a las 6:15 horas. Tenía 81 años, y llevaba varios meses en cuidados de terapia intensiva, debido a una caída que tuvo en su rancho, la cual le provocó una fractura vertebral.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ANUARIO 2021: RECUERDA LO MEJOR DEL MES DE NOVIEMBRE