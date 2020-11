Atlas: Andrés Guardado rechazó regresar a los Zorros, reveló Irarragorri

Andrés Guardado ha revelado en múltiples ocasiones que le gustaría volver a jugar en Atlas en algún futuro, sin embargo, dicho momento no ha llegado para el Principito, así lo dio a conocer Alejandro Irarragorri, presidente del Grupo Orlegi, quien aseguró que el equipo hizo una oferta al jugador para defender una vez más la playera rojinegra.

“No nada más lo hemos pensado, se lo hemos ofrecido, yo personalmente me senté con él, y él me explicó el contexto de su vida tanto personal como profesional, y a pesar de que entiendo de que tiene un gran cariño por Atlas, su afición y la ciudad, Guardado ha declinado venir a Atlas, lo entiendo y no es falta de amor y de cariño, es todo un contexto personal”, expresó en conferencia de prensa.

Asimismo, el directivo de los Zorros consideró que existe una energía negativa dentro de La Academia por lo cual los jugadores no terminan de destacar.

“El problema no pasa por la calidad de los jugadores, porque el análisis estadístico, técnico y táctico, tenemos clara la calidad de cada jugador, el problema lo tenemos en la adaptación y como toda la energía negativa que circula en la organización, lejos de proyectarlos y potenciarlos, los disminuye y los hace parte del problema.

"Aquí necesitamos gente valiente, de piel gruesa y que entienda que el proyecto va más allá de un torneo, un partido o una Liguilla, que es un proyecto que requiere transformación y esta no sucede de la noche a la mañana", dijo.

