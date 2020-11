Diego Reyes admitió que le gustaría enfrentar a Rayados en la Final del Guardianes 2020

Diego Reyes, defensa central de los Tigres, admitió que de llegar a la Final en el Guardianes 2020 le gustaría enfrentar a los Rayados de Monterrey, pues para la ciudad sería algo muy importante y de paso tendría para burlarse de su amigo Hugo González.

"Ganarle al que sea, no podría decir uno porque hay equipos muy buenos, hay equipos que tengo sentimientos encontrados, otros en los cuales hay un poco más de rivalidad, que también para la ciudad sería un título mucho más importante. Si tendría que decir uno, me gustaría jugar un Clásico (Regio) en la Final y esa sería contra Rayados. También porque del otro lado está mi compadre Hugo González, el cual quiero mucho y respeto mucho como persona y como jugador, y que mejor hacerle 'bullying' ganándole, así que eso me gustaría bastante", dijo Reyes en entrevista con Fox Sports.

Respecto a la Selección Mexicana, el central de 28 años reconoció que seguirá trabajando para entrar en el radar de Gerardo 'Tata' Martino y poder ser convocado de cara al Mundial de Qatar 2022.

"Como jugador prefesional siempre quieres representar a tu país en los más grande, en lo más alto y qué mejor manera de hacerlo que jugar un Mundial, para mí siempre será un orgullo, un placer poder representar a mi país, poder ponerme esa playera", mencionó.

