Atlas: Julio Furch reveló que no es reconocido en la calle pese a gol del título

A pesar de ser el goleador de Atlas y héroe de la última Final frente a León, donde rompieron una larga sequía, Julio Furch asegura que en la calle no lo reconocen.

“Mucha gente no logra reconocerme, pero me dicen ‘ah tú fuiste el del gol ¿no?'; sí bueno, todos fuimos, es lo que trato de decirles yo porque fue un esfuerzo de todos.

“La gente está muy contenta, enloquecida, restaurante al que voy me regalan los postres, voy engordando no sé cuantos kilos, pero me hacen sentir muy bien", mencionó para TUDN.

Sobre la Liguilla, el delantero argentino prefiere llegar con perfil para después dar la sorpresa, como el torneo pasado.

“A veces mejor no escuchar y nos pasó el torneo pasado, fuimos callados y dimos la sorpresa, por ese lado está bueno, me tocó también con Santos", agregó.

