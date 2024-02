Beñat San José tras la lesión de 'Mudo' Aguirre: 'Pensamos que iban a sancionar'

El pasado fin de semana, Atlas derrotó en casa a Santos en la Jornada 5 del Clausura 2024, en este partido, el delantero mexicano de los rojinegros, Eduardo Aguirre salió lesionado tras anotar un gol en el cotejo liguero.

Tras la lesión de su atacante, el técnico de los zorros, Beñat San José, aseguró que pensó que los árbitros iban a sancionar, sin embargo, no fue así.

"La entrada sí, todos pensábamos que iban a sancionar, fue muy fuerte, es lo que pensábamos, ahí está el árbitro y el VAR, hay que callar y seguir, pero me frustra por Edu, ha sido impactante la verdad, pero no voy a entrar a juzgar a los colegiados", declaró.

Por su parte, el estratega de los tapatíos, calificó de "bastante grave" el golpe que tuvo su delantero.

"Lalo va al hospital, fue una tremenda entrada, al arquero se le pueden ver los tacos de los botines, le cortó la pierna tremendamente, increíble que lo perdamos así, pero a ciencia cierta no sabemos cuánto tiempo estará fuera, desde aquí dedicarle a Edu la victoria, está haciendo un gran trabajo y es una lástima que haya sufrido esa entrada, prefiero no mencionarlo, le cortaron la pierna literal, veremos mañana cuánto tiempo, ya es bastante grave", comentó.

