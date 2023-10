Benjamín Mora aceptó que habrá ajustes en Atlas tras derrota ante Chivas: "Debemos cerrar filas"

La dura derrota 4-1 ante Chivas en el Clásico tapatío representa el momento idóneo para que se hagan ajustes en Atlas. Así lo consideró el director técnico de los rojinegros, Benjamín Mora, quien reconoció que no están en su mejor nivel, ni en lo individual, ni en lo colectivo.

"Debemos ajustar algunas cosas que no están siendo eficaces ni ejecutadas de la mejor manera. La regularidad del 11 titular y el bloque defensivo que había estado sólido obedecía a la consistencia. Somos un equipo que si no defendemos bien, podemos sufrir. No quiere decir que seamos defensivos, sino que es una jerga que ha tenido Atlas durante mucho tiempo", declaró en conferencia de prensa después del descalabro en el Estadio Akron.

Fue la segunda derrota al hilo para Atlas, pero esta dolió más por el marcador y por tratarse de Chivas.

"Debemos apretar tuercas, cerrar filas para que los jugadores vuelvan al nivel primo en el que estaban y trabajar en lo individual y grupal.

"Nosotros intentamos ser reactivos, lo logramos al principio y después tuvimos descuidos en los que fuimos vulnerados. Ellos aprovecharon. No hay mucho más. Jugamos un partido que no fue el mejor, tuvimos defectos y los vamos a corregir y analizar", expresó el estratega, quien, sin embargo, no pierde la confianza en sus jugadores.

"Sé que van a salir adelante, porque lo hemos hecho en otras ocasiones. A seguir trabajando y seguir intentando mejorarnos. Hasta ayer éramos la mejor defensa del torneo, nos habíamos mantenido en ese estatus durante muchos encuentros, habíamos guardado el cero en muchos partidos y hoy no pudimos, hoy fallamos, tuvimos errores", enfatizó, pues, de los 13 goles que ha recibido Atlas en el Apertura 2023, siete fueron en los dos últimos juegos.

"Lo único que nos queda es analizar, autocriticarnos y regresar a ser la mejor defensa del torneo lo más pronto posible, que no es cosa menor haberlo sido y no es cosa menor que nos metan siete goles en dos partidos. Todos tenemos altibajos; debemos salir de este tropiezo de dos partidos no favorables y vamos a salir, estoy convencido”, finalizó.

