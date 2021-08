Diego Cocca sobre empate contra Santos: 'Falta definición, pero vamos por buen camino'

Aunque para Diego Cocca, entrenador del Atlas, la actitud de su equipo en el empate a uno con Santos, reconoció que le sigue faltando el gol; sin embargo, recalcó que haber sacado aunque sea un punto de Torreón es ganancia, pues es una cancha complicada.

“Redundar en decir lo de siempre que nos está faltando la definición por un lado es bueno porque quiere decir que tenemos opciones de gol y en esta cancha que no es fácil. Hay cosas para mejorar, pero rescato la actitud del equipo y gracias a Dios que Julián hizo gol para que siga dando confianza.

“Atlas le generó muchas opciones de gol a Santos en su casa, pero lo que falta es el gol, hay que ver las cosas positivas del equipo. Estamos convencidos que vamos por buen camino y tengo que analizar el partido, los 90 minutos fuimos superiores al rival y se sumó en una cancha muy difícil”, indicó.

Al ser cuestionado sobre si es que tiene un plantel corto, el timonel sudamericano dijo que no y que además todos sus jugadores están en proceso de mejorar y justamente él para eso está trabajando.

“Lamentarse no sirve, tenemos un buen plantel y mi trabajo es hacer crecer al equipo, no hay que olvidarse donde estamos y contra quien jugamos, seguimos creciendo, no es fácil, seguimos demostrando que sumamos y si seguimos creciendo vamos a estar donde merecemos”, señaló.

