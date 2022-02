Diego Cocca sobre título del Atlas: 'No nos conformamos y queremos los primeros planos'

Puebla y Atlas se verán las caras en el Estadio Cuauhtémoc, equipos que llegan con buenas condiciones, pues ninguno de los dos ha conocido la derrota en lo que va del certamen. Sin embargo, el entrenador rojinegro, Diego Cocca aseguró que su equipo no está confiado y buscará seguir escalando en la tabla.

"Estamos muy contentos, estamos muy orgullosos, pero creo también que lo más importante es lo que viene después es demostrarnos a nosotros mismos que no nos conformamos y que ahora estamos de vuelta en los primeros planos del futbol mexicano y eso es lo que queremos seguir afianzando", comentó el argentino en entrevista con RÉCORD.

Tanto La Franja como los Zorros cuentan con 10 puntos y solo es una diferencia de golpes lo que los mantiene en el primer y tercer escalón, respectivamente. Mismos equipos que en las últimas competencias han dado batalla a sus rivales e incluso lograron meterse a Liguillas.

"Son dos equipos que están en un buen momento, uno se encuentra con la misma cantidad de puntos estando primero así que va a estar muy bueno, va a estar muy difícil, pero nuestro objetivo no solo es Puebla, nosotros estamos pensando en seguir defendiendo nuestra identidad", indicó.

Motivados tras conseguir su campeonato, los de La Academia buscarán llevarse los tres puntos para seguir con su buena que los motiva a pelear a seguir creciendo como club.

"Nosotros venimos de algo increíble que es un campeonato, entonces eso nos da la posibilidad de seguir creciendo de seguir mejorando y aprovechar esto para darnos un envión anímico y ponernos de vuelta en los primeros lugares", señaló.

Finalmente, en caso de derrotar a los Camoteros, Cocca estaría cerrando el día de la mejor manera, pues el estratega estará de fiesta celebrando sus 50 años de edad.

"Sí, feliz porque la verdad realmente hago lo que me gusta estoy feliz con mi profesión y cumplir 50 años es un número importante y me encuentro en un momento de mi vida también muy importante con mucha alegría, muy contento profesional y personalmente", concluyó.

COVID LOS PUSO A PRUEBA

"No sé si esté tranquilo, yo creo que era un desafío empezar este torneo primero con poca preparación para iniciar el torneo, después muchos jugadores con Covid", dijo Cocca.

"En las primeras tres fechas no jugó Julio Furch que para nosotros es un jugador muy importante y realmente el equipo estuvo a la altura, entonces estamos muy contentos muy conformes porque hemos demostrado que a pesar de algunos jugadores como Julio o como Julián (Quiñones) que no estuvieron en algunas fechas el equipo no desentonó", agregó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JULIÁN QUIÑONES: 'ATLAS ME DIO ESA CONFIANZA QUE NINGÚN OTRO ME QUISO DAR'