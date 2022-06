Jairo Torres sobre Título de Atlas: 'Me tocó jugar todo el torneo, espero mi medalla'

Luego del Bicampeonato de los Zorros en el Clausura 2022, Jairo Torres, exfutbolista de Atlas, bromeó sobre la medalla de campeón que no ha recibido.

En entrevista con TUDN, tras el partido de la Selección Mexicana ante Ecuador, fue donde Torres lanzó el guiño sobre la presea.

“Me tocó jugar todo el torneo y espero que me manden mis medallas y todo ¿no? Pero ya la Liguilla me tocó vivirla de aficionado, alentando, pero la verdad muy contento. No me han dicho nada, pero espero que me llegue mi medalla"; mencionó.

Cabe mencionar que Jairo, quien ahora milita en Chicago Fire en la MLS, disputó todo el torneo regular del Clausura 2022; sin embargo, en acciones de Liguilla, ya no estuvo presente, ya que partió a Estados Unidos.

Finalmente, el mediocampista dijo que tiene la esperanza de brillar en Estados Unidos para recibir una oportunidad con la Selección Nacional rumbo a Qatar 2022.

