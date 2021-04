Luciano Acosta: 'Atlas no podía pagarme mi salario'

Después de dos torneos completos, Luciano Acosta abandonó a la mitad del tercero con el Atlas al conjunto rojinegro para volver a la Major League Soccer (MLS), de donde llegó proveniente del DC United.

El delantero argentino fichó por el FC Cincinnati con los que disputará la temporada 2021 de la MLS y explicó sus motivos para tomar esta decisión.

"Volví a la MLS por muchos motivos, los cuales empiezan por una situación en Atlas que no estaba yendo bien. El club no podía pagarme mi salario. Me decían que no podían pagarme mi salario", reveló Acosta en entrevista para Marca Claro.

"También por problemas personales, familiares que necesitan tratamiento, así que fue más por ese lado mi decisión de venir a la MLS de vuelta para poder ayudar a mi familia en estos problemas personales que están teniendo", agregó.

Durante su paso con los rojinegros, Luciano Acosta disputó 33 partidos y sólo marcó tres goles.

