Lillini tras victoria vs San Luis: 'Son partidos que tenemos que jugar a las máximas capacidades'

Andrés Lillini reconoció que Pumas jugó mal ante el Atlético de San Luis, pero destacó el hecho de que su equipo sumó tres puntos importantes que le ayudan a mantener vivas las esperanzas por terminar dentro de los primeros 12 lugares de la Liga MX.

El estratega del cuadro auriazul no se quiso meterse en temas polémicos, por lo que prefirió no habló sobre la actuación arbitral.

Marco Antonio Ortiz anuló los goles de Nicolás Ibáñez y Juan Izquierdo y por si fuera poco también expulsó a Luis Felipe Gallegos y Leonel Rocco.

“Sí, totalmente. Son partidos que tenemos que jugar a las máximas capacidades. Queremos meternos al repechaje y de ahí a la liguilla. Nos quedan cinco juegos más. Hay que afrontarlos de la mejor manera posible”, mencionó.

El argentino destacó la garra y el coraje de cada uno de sus dirigidos y está seguro de que su equipo repuntará en las siguientes fechas.

“El equipo sigue demostrando dentro de la cancha. Vamos hasta las últimas consecuencias, esa es la virtud del equipo y tapa nuestras carencias. Los jugadores van al frente, nunca bajan los brazos”, agregó.

Andrés Lillini reconoció que Atlético de San Luis fue ampliamente superior a Pumas, que consiguió una dramática y polémica victoria con un penalti ejecutado Juan Ignacio Dinenno.

“Sí, esta vez nos tocó sufrir. No terminamos de encontrar el último pase que nos hubiera hecho el partido más fácil. Nos cuesta, pero vamos a seguir peleando de mejor forma porque, si no, seguramente no nos va alcanzar”, finalizó.

