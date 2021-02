Matheus Doria denuncia racismo contra Félix Torres en duelo vs Atlético San Luis

Tras el encuentro de la Jornada 7 entre Atlético de San Luis y Santos, Matheus Doria, jugador lagunero, denunció actos de racismo en contra de su compañero Félix Torres y pidió a la Federación Mexicana de Futbol tomar cartas en el asunto.

"No se puede permitir que gente de afuera influencie y que haya racismo. Mi compañero Félix Torres está llorando en el vestidor, no puede pasar en ningún lado, por favor revisen las cámaras, hubo actos de racismo, todos somos iguales, eso ya quedó, es antiguo, venimos a hacer nuestro trabajo y los de afuera no pueden hacer eso", expresó en la conferencia de prensa.

En el tiempo agregado de la segunda parte, Félix Torres fue expulsado del encuentro luego de que se suscitara un conato de bronca entre los jugadores de ambos equipos.

Santos perdió el invicto ante el Atlético de San Luis, al caer por la mínima este jueves en el Alfonso Lastras en un partido que tuvo muchas interrupciones por faltas, conatos de broncas y expulsiones.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ATLÉTICO SAN LUIS: DERROTÓ A SANTOS EN UN PARTIDO LLENO DE CONATOS DE BRONCA, EXPULSIONES Y FALTAS