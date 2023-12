Gustavo Leal le manda advertencia a América tras llegar a Semifinales: 'Queremos ser campeones'

Atlético de San Luis quiere seguir con su paso de Cenicienta en la Liguilla del Apertura 2023. Tras eliminar a Rayados en Cuartos de Final los rojiblancos ahora se preparan para enfrentar a América en Semifinales.

Esta será la segunda ocasión consecutiva que ambos equipos se ven las caras en Liguillas, la primera serie resultó a favor de las Águilas por lo que ahora el entrenador, Gustavo Leal, decidió mandarle una advertencia a su rival.

“Queremos ser campeones, poner la estrellita, no es fácil, si fuera fácil todos los conseguirían, cada momento iba a ser más difícil, fue difícil con Monterrey y lo será con América, es el camino que elegimos, en la Ida nos llevamos la ventaja, en las anteriores liguillas íbamos ganando, pero necesitábamos un gol más y nos metimos al ataque y nos metieron gol, por la ventaja que tuvimos en el primer partido, tuvimos dos oportunidades más, el gol nos dio la ventaja del empate”.

El torneo pasado, André Jardine era el entrenador de San Luis durante el enfrentamiento de Cuartos de Final, ahora el brasileño comanda al América, situación que, de acuerdo con Gustavo Leal, le da una ventaja al conjunto azulcrema.

“Yo conozco a él, pero él me conoce y conoce a los jugadores, él sale en ventaja con eso, hicimos un buen partido contra América en la temporada regular, las cosas no son sencillas, es una preparación que empezamos desde junio, de intentar ser campeones, en un momento la gente habrá pensado que es una locura, pero ahora no lo es tanto”.

El partido de Ida entre Atlético de San Luis y América se jugará el próximo miércoles en el Alfonso Lastras.

