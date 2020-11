Pablo Barrera: 'Debieron esperar para permitir acceso de aficionados a los estadios'

Para Pablo Barrera, jugador del Atlético San Luis, se debió esperar un poco más el acceso de gente a los estadios, pues continúa siendo peligroso por el asunto de los contagios de Covid-19. Incluso, compartió con RÉCORD que un familiar muy cercano a él falleció de esa enfermedad.

"Siento que deberíamos esperar un poquito más porque la situación está complicada. A mí me tocó perder un familiar por el virus, sé que nos ha perjudicado en muchas cosas, pero está primero la salud que lo económico porque es algo muy complicado. Yo lo viví con mi abuelita y es algo que no se le desea a nadie, la familia también lo padece porque se preocupa, también me pasó que hasta es complicado conseguir un tanque de oxígeno. Al ir a un estadio no dimensionas y puede que no pase nada, pero si te contagias, es difícil", compartió.

Y aunque sabe que falta tiempo para que ocurra, Pablo reconoció que tanto él como sus compañeros ya extrañan a la afición en los estadios.

"Después de ver el apoyo que la gente le da al equipo en el estadio, nos va a motivar y a incomodar al visitante, la gente hace falta y esperemos que esto termine pronto para que la afición pueda ingresar al estadio", señaló.

