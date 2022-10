Uriel Antuna acerca de su paso en Chivas: ‘Hay veces que uno no encuentra su lugar’

Uriel Antuna volvió a declarar sobre su paso en el Club Guadalajara, mismo que quedó manchado tras su arribo al Cruz Azul.

“Hay veces que uno no encuentra su lugar, que no encaja tanto en un lugar”, señaló en una entrevista para Futbol Picante.

“No fue tanto que algo haya cambiado. Son diferentes tipos de institución, diferente tipo de club. Si bien (Chivas y Cruz Azul) son grandes, me acomodé bien aquí”, agregó el atacante lateral.

Asimismo aclaró más sobre su eufórico festejo en el partido Cruz Azul vs Chivas, donde pudo hacer efectiva la llamada ley del ex. “Le tengo mucho respeto (a Chivas), están muchos de mis ex compañeros, pero a final de cuentas hoy soy de Cruz Azul”.

“Mi intención nunca fue faltarle el respeto a nadie. Mi intención fue cantarle el gol a mi ex equipo”, declaró El Brujo.

