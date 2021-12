Chivas: Sebastián Córdova reveló los detalles de su acercamiento con el Rebaño

Sebastián Córdova es nuevo jugador de Tigres, pero previo a su fichaje por los felinos estuvo en la órbita del Rebaño. Ahora con los colores universitarios puestos, el volante ofensivo revela algunos detalles de su acercamiento con Chivas, asegurando que la opción llegó a estar sobre la mesa.

"Es el tema de la gran polémica. Es algo difícil. No sé (si me iban a mandar a Chivas), no puedo decir eso; llegó mi representante y me dijo 'aquí está esto' y le dije 'tenemos que ver, ponerlo en la mesa y sacar pros y contras para ver que onda'", reveló en entrevista con Fox Sports.

Pese a no haber terminado su relación con América de la mejor manera tras 10 años en las Águilas, Córdova reconoció que si volvería a vestir los colores azulcrema en un futuro.

"Si, regresaría al América. A la institución a quién no le gusta, es un gran club, el más grande de México. Pero ahorita estoy en Tigres, daré todo por la camiseta que estoy portados; tengo un contrato de cuatro años así que si no hay alguien que me compre, daré todo por Tigres.

