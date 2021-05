Vucetich tras empate vs Tigres: 'El compromiso con Chivas siempre es pelear lo máximo'

Luego del insípido empate ante Tigres, Chivas obtuvo su clasificación al Repechaje, algo que deja tranquilo pero no conforme al técnico Víctor Manuel Vucetich, quien señaló que pese a que su equipo ha cerrado de buena manera el torneo, aún tiene la ilusión de aspirar algo mejor.

“El compromiso con Chivas siempre es pelear lo máximo, no tuvimos una buena primera parte del torneo, pero cerramos bien, y con esto nos permite seguir avanzando a la siguiente fase, nos deja tranquilos y nos deja contentos, pero con los objetivos bien firmes, todavía hay mucho que podemos hacer y creo que el día de hoy se manifiesta el equipo de una manera muy importante, ante como Tigres que tiene mucho oficio y eso nos deja tranquilos para seguir teniendo la ilusión y la aspiración de lograr algo mucho mejor”, declaró Vuce en conferencia de prensa.

“Me deja contento porque él es primer objetivo que estábamos buscando, sabemos que es la repesca, pero al final de cuentas se logra ese objetivo establecido que se tiene desde el principio y ahora hay que seguir batallando para seguir logrando las cosa que viene más adelante”, agregó.

Respecto a que su continuidad en el Rebaño Sagrado para la próxima temporada dependa de los resultados que consiga de ahora en adelante, Vucetich evitó entrar en polémica y aclaró que no es momento de tocar ese tema, pues ahora, sólo está enfocado en el torneo.

“En relación al contrato, ahorita estamos en una competencia que aún no termina, no me gustaría estar hablando de algo que no es conveniente, hemos tenido mucha comunicación con la gente, no hay ningún problema en ese sentido, así que nos estamos enfocando concretamente a lo que es el torneo”, mencionó.

"Para mi, no es una situación la cuestión de los resultados.Para mi, es un trabajo que se puede estar llevando coordinadamente, perfeccionando, creciendo, teniendo objetivos claros, y que eso a lo mejor se va dando con el tiempo. Para mi el resultado no es una dependencia de poder tener una continuidad. Para mi no es el momento de poder dialogar algo, aunque, tengo una comunicación extraordinaria con Ricardo Peláez, con Amaury, en relajación a una posible continuidad y todo lo que se pueda venir, creo que no es el tiempo al menos para mi”, finalizó.

