Alexis Vega contestó al Tano Ortiz: "La grandeza no tiene que ver con títulos"

Fernando Beltrán tiene claro que Chivas representa el esfuerzo de los mexicanos por salir adelante, incluso lo comparo con su familia. Por su parte, Alexis Vega señaló que para la grandeza no solo se tiene que hablar de títulos.

"Al final yo me siento identificado con Chivas, yo respeto la opinión de él (Fernando Ortíz). A mí opinión, estoy en el club más grande de México, me siento representado, siento que represento a los mexicanos", destacó Beltrán.

Para Vega, los títulos son uno de los requisitos que hacen grande a un club, pero no es lo único que se necesita para ser señalado como el más grande: "Yo creo que para la grandeza hay que hablarse de muchas cosas, no tiene que ver con los títulos, también con la afición, las identidades que representa cada institución. Si tú le preguntas a cualquiera que estuvo en el América va a defender el prestigio del América, pero nosotros de igual manera vamos a defender a muerte a Chivas".

Dentro de las características que hacen diferente al Rebaño del América es que siempre quieren salir adelante como los mexicano, además de que no me están de extranjeros para destacar: "Mi familia es una familia en la que se trabaja, se lucha y siempre quiere salir adelante, yo creo que eso es lo que representa Chivas para muchos mexicanos. Queremos demostrar en cada partido que podemos salir adelante y no necesitamos de extranjeros para ser grandes", señaló el 'Nene'.

Finalmente Alexis señaló que respeta la historia que tiene América, pero que ellos van salir a defender al Guadalajara:"Yo creo que el América es un equipo grande, un equipo que ha tenido una historia impresionante que se respeta fuera de la cancha. Adentro nosotros defendemos a esta institución y defenderemos su prestigio. Los tiempos han cambiado,.ahora le damos mucha cola a ver quién es el más grande, la realidad es que tenemos que disfrutarlo".

