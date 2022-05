Alexis Vega: 'Estoy seguro de que Chivas va a dar de qué hablar en esta Liguilla'

Luego de un cierre vibrante comenzará la etapa más importante para el Guadalajara. Los dirigidos por Ricardo Cadena registran cinco victorias al hilo, son el equipo más encendido y Alexis Vega confía en que van a dar de qué hablar en la fase más importante del campeonato.

“El estado de ánimo ha incrementado muchísimo por salir con los partidos ganados y después con la gente que nos apoya muchísimo estamos con toda la confianza y estoy seguro de que Chivas va a dar de qué hablar en esta Liguilla”, señaló Alexis Vega en el Día de Medios.

El despertar de Chivas no hubiera sido posible sin Vega. El delantero mexiquense se ha confirmado como el hombre más desequilibrante de los Rojiblancos. Recién renovó contrato y ha brindado grandes partidos; sin embargo, sabe que para ser un ídolo de la institución no basta con estas actuaciones pues se necesita dar un paso más y ese paso sería el campeonato.

“Sé que haciendo buenos partidos, la gente te puede querer un poquito más, pero siento que no basta con ganarlos, no basta con hacer goles, creo que para ser ídolo y quedar en la historia de Chivas hay que levantar trofeos. Yo estoy pensando en eso, en levantar la 13 con esa institución”, puntualizó el delantero en conferencia.

Luego de estrenarse con la casaca rojiblanca con un Hat-Trick, Vega se ilusiona con poder anotar en el nuevo Clásico Tapatío y poner pesar en el marcador para conseguir el ansiado pase a Semifinales.

“Yo tengo esa hambre, quiero trascender, quiero seguir marcando diferencia, representar a Chivas como se merece y por qué no, seguir metiendo goles al Atlas, es algo que me gusta, que me motiva. Trataré de seguir con esa racha, sé que los goles van a poner contenta a la afición, en lo personal y a la institución”, sentenció.

