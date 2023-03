Alexis Vega reapareció en el Clásico Nacional ante América tras meses lesionado

Alexis Vega regresó al ruedo. El ansiado retorno del delantero de Chivas llegó, con la esperanza de mejorar el panorama a su equipo que al momento va con desventaja de 4-0 ante América.

Pasaron dos meses para que Vega pudiera volver a la actividad después de la lesión que sufrió en la rodilla y que le tomó una rehabilitación de ocho semanas, y aunque la posibilidad de verlo en el Clásico Nacional no estaba asegurada, finalmente tuvo oportunidad de volver a la actividad.

Realizamos una modificación para el segundo tiempo:

Sale @RonaldoCM97

Entra @Alexis_Vega9 ¡DALE, ALEXIS! — CHIVAS (@Chivas) March 19, 2023

Sin embargo, su regreso no se dio en el mejor contexto, al menos no para los rojiblancos, ya que no pueden terminar con la hegemonía de los capitalinos en su propia casa y ni siquiera han logrado hacer un gol a favor.

La esperanza de muchos aficionados está puesta en Alexis Vega. En reiteradas ocasiones han dejado en manifiesto la falta que hace el delantero en el equipo y esta podría ser una oportunidad para demostrar por qué es una de las piezas clave en el plantel tapatío.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CABECITA RODRÍGUEZ, EL NUEVO 'REY DE LOS CLÁSICOS' EN AMÉRICA