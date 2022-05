Alexis Vega tras su renovación con Chivas: 'Me quedo por amor al club'

Alexis Vega, el delantero estrella de Chivas, renovó con el Rebaño Sagrado hasta 2024, así reveló el club por medio de sus redes sociales este jueves 5 de mayo.

Sin embargo, no fue sólo el Guadalajara quien se sintiera orgulloso de la extensión de contrato, sino que el mismo romperredes se dio a la tarea de compartir el hecho desde su cuenta personal, expliando un poco la razón de su decisión.

"Me quedo por amor al club. Me quedo por la gente que no abandona. Me quedo porque quiero la 13", escribió Alexis Vega desde su cuenta de Instagram junto a una imagen de la firma del contrato; personalidades rojiblancas no perdieron la oportunidad de felicitarlo en la misma publicación con mensajes de aliento, tales como el guardameta Miguel Jiménez o el delantero José Juan Macías.

RÉCORD pudo saber que luego de arduas negociaciones, la directiva le ofreció una notable mejora salarial. Hizo todo lo posible por retener a su mejor hombre y le consiguió con un contrato muy atractivo que contará con las facilidades de irse al Viejo Continente.

