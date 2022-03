Amaury Vergara: ‘Lo último que me interesa es el dinero, amo a Chivas’

Tras la Ceremonia de Investidura número 10 del Salón de la Fama en Pachuca, el presidente de Chivas, Amaury Vergara, habló sobre el rendimiento irregular del Rebaño, donde explicó que el proyecto va iniciando y sentenció que sus jugadores lo tienen todo para ser Campeones.

“Estamos construyendo un proyecto deportivo que venimos de menos a más, que este plantel tiene todos los elementos, todo el talento y toda la capacidad de ser un equipo Campeón”, expresó Amaury para W Deportes.

Además, dejó en claro que el dinero no es lo principal, sino mejorar como equipo, y le mandó un mensaje a la afición, a quienes le pidió paciencia.

“Le puedo decir a la afición de Chivas que tenga paciencia en lo que estamos construyendo. Mucha gente me dice que lo único que me interesa es el dinero y lo último que me interesa es el dinero, amo a este equipo”: Amaury Vergara. https://t.co/Ngx8Lb42ov — César Huerta Salcedo (@huerta_cesar) March 16, 2022

“Le puedo decir a la afición que tenga paciencia, que lo estamos construyendo. Mucha gente me dice que lo único que me interesa es el dinero, y créanme, lo último que me interesa es el dinero en Chivas.

"Amo a este equipo y voy a luchar en lo que yo creo que es lo mejor para el equipo en mi función, obviamente acompañado de gente que sabe más que yo, porque esa es mi tarea, mi responsabilidad y espero que muy pronto podamos dar las alegrías que la gente está esperando. Estamos muy cerca”, añadió el propietario Rojiblanco.

Cabe destacar que, al finalizar la ceremonia, Vergara le negó un saludo a José Luis Higuera donde le mencionó que “no me saludes tú. Es más, no te me vuelvas a acercar nunca más”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMAURY VERGARA: ROMPIÓ EN LLANTO TRAS HOMENAJE A SU PADRE EN EL SALÓN DE LA FAMA