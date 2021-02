Amaury Vergara: 'Pulido pidió salir de Chivas, pero tiene las puertas abiertas para volver'

Amaury Vergara, presidente de Chivas, respondió a las declaraciones de Alan Pulido, quien a través de un en vivo en redes sociales, explicó que no se pudo extender su estadía en Guadalajara ante las 'formas' en las que se llevó una posible extensión de contrato.

A pesar de las declaraciones del exgoleador del Rebaño, el mandatario rojiblanco no descarta un posible regreso de Puligol a la perla tapatía en el futuro.

“Yo con toda la transparencia voy a decir que Alan Pulido debe recordar que él solicitó su salida y bajo mi gestión, quiero jugadores que quieran estar en Chivas, el que no quiera estar en el club no se merece estar en Chivas, al mismo tiempo, digo que así como Alan, hay grandes jugadores que nos dieron alegrías y si se juntan los factores para regresar a un jugador que quiera estar, claro que tiene las puertas abiertas", explicó.

Del mismo modo, Vergara habló el momento de José Juan Macías, a quien augura un gran futuro en Europa, pero aclara que antes debe triunfar en Chivas.

“Yo estoy convencido de que a Macías le va a llegar su oportunidad, es un chavo que está convencido, que quiere más y que no nada más quiere lograr cosas limitadas, él quiere ser el ejemplo del futuro del futbol mexicano, pero primero debe demostrar en el equipo donde se formó y no es lo mismo llegar a Europa con resultados en Chivas, que llegar así nada más. Yo veo grandes cambios en él y me le va dar a la afición todo su potencial, lo mejor de él está por venir", apuntó.

