Jesús Angulo sigue adaptándose a Chivas; sin embargo, dijo sentirse más cómodo y aseguró que no le falta mucho para alcanzar el gran nivel que mostró cuando militaba en Necaxa.

El mediocampista rojiblanco tuvo muy poca actividad durante el torneo anterior, pero no se dio por vencido y con trabajo logró convertirse en uno de los refuerzos con mejores números.

“La verdad es que nunca me dejé caer, no le hice caso a los comentarios negativos y ahora me he sentido bastante bien. He tratado de ayudar a mis compañeros para que el equipo pueda obtener buenos resultados”, declaró.

“Sé que todavía puedo dar más, pero no estoy lejos de estar en mi mejor versión. Voy a tratar de recuperar mi nivel”, indicó.

El 'Canelo' cree que mejoró gracias a la gran competencia interna que hay dentro del Rebaño Sagrado: “Si uno no atraviesa por el mejor momento hay otro que lo está haciendo de la mejor manera. Hay una gran competencia interna”, agregó.

Jesús Angulo desea incrementar su nivel para poder consolidarse en las Chivas de Víctor Manuel Vucetich y para que en un futuro no muy lejano pueda llegar a la Selección Mexicana que dirige Gerardo Martino.

“Sí, claro que me gustaría representar a mi país, sería una gran oportunidad. Yo voy a seguir trabajando de la mejor manera, como lo he estado haciendo. Voy a tratar de que me vean en todos lados”, finalizó.