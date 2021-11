Beltrán: 'No hay mejor equipo que Chivas para ir a Europa o al Tri'

Fernando Beltrán está recuperando confianza y nivel futbolístico con Marcelo Michel Leaño, ya que tiene deseo de revancha en Chivas tras no tener actividad constante con Víctor Manuel Vucetich.

“Hay cosas que no estaban en mis manos, lo que me tocaba era trabajar y esperar la oportunidad. Siempre traté de hacer las cosas de la mejor manera. Todavía no me siento satisfecho, porque llevo mucho tiempo sin minutos, sin buenos partidos.

“Esa es la sensación que tengo, la revancha que quiero. Porque trabajo mucho para poder estar de titular y cuando las cosas no van bien, me cuestan las cosas.

“Ahora con Michel he tratado de platicar más, he jugado un poquito más. He tratado de recuperar la confianza, de sentirme a gusto dentro del campo y que no haya presión. Estoy tranquilo, voy bien, pero no me conformo. Cuando uno está en esas instancias uno debe de estar en su mejor nivel. Si me toca jugar, trataré de hacerlo de la mejor manera”, explicó en conferencia.

El Nene reconoció que tras las posibilidades de salir del Guadalajara a mitad de año, él decidió permanecer en el redil, ya que considera que es el mejor club y el que le puede abrir las puertas a Europa y a la Selección Mexicana.

“En su momento hablé con la directiva, pero la decisión fue totalmente mía de quedarme aquí, de pelear un lugar aquí. De ser constante. No hay mejor equipo que Chivas, para ir a Europa o a la Selección”, puntualizó.

El mediocampista rojiblanco sabe que muchos jugadores no solo se juegan el pase a la Liguilla, sino posiblemente la permanencia en la institución, por lo que está tranquilo y trabajando para demostrar en el campo.

“La tomo tranquilo. Al final como siempre lo digo, la única manera de demostrar que uno está bien es en los entrenamientos, demostrar que quiero estar aquí. Esa decisión no está en nuestras manos.

“Tenemos que hablar dentro del campo, no con Ricardo ni con nadie. Sabemos que es un partido importante, pero como venimos trabajando y como equipo, las cosas siempre se dan, tarde o temprano llegan”, manifestó.

NO DEMERITAN A PUEBLA

El Nene reconoció que sienten respeto por el conjunto de Puebla, su rival en el Repechaje, debido al trabajo que ha realizado Nicolás Larcamón al frente, por lo que no deberán repetir los errores del Repechaje pasado contra Pachuca.

“Vamos tranquilos, estamos con la confianza de sacar el resultado. No menospreciamos a Puebla, que tiene un técnico que los ha hecho cambiar de mentalidad y sistema de juego. Estamos tranquilos y vamos a ir a sacar el resultado.

“Es importante estar concentrado y metido en el partido los 90 minutos. Contra Pachuca regalamos el segundo tiempo y eso nos afectó y que el equipo de viniera abajo. Todavía será más complicado contra Puebla, porque son intensos todo el partido. Debemos tener ese carácter de tener la pelota controlar el partido los 90 minutos”.

