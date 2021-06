Brizuela: 'Si no hay refuerzos es por la plena confianza en el equipo y en la cantera'

La ausencia de refuerzos en Chivas es visto como un claro voto de confianza a la plantilla actual, al menos así lo expresó Isaác Brizuela.

“Hace 2 torneos se llegó a Semifinales con este plantel, si bien en el anterior quedamos a deber porque no se cumplieron los objetivos, pero considero que hay un muy buen grupo, los chavos y todos nos debemos de dar cuenta de que si no han llegado refuerzos es porque hay plena confianza en la cantera del club.

“Por eso se debe de aprovechar la oportunidad, no esperarse a que quizá mañana o la siguiente temporada lleguen 5-6 jugadores de fuera, claro que a los mas jóvenes no les vamos echar toda la presión (que conlleva estar en Chivas), sino apoyarlos, respaldarlos, que disfruten del proceso y soltarnos todos”, aseguró el mediocampista rojiblanco en palabras para el club.

El ‘Conejos dejó en claro que la fase de preremporada es fundamental porque desde ese momento se colocan las bases para el rendimiento de todo el torneo.

“Una Pretemporada no solamente es ir a un lugar a entrenar y descansar, es también hacer esa conciencia de que desde aquí empiezas a competir, todos tenemos esa ilusión, ahora le tocó a varios compañeros del Tapatío estar acá y saben que el cuerpo técnico está muy pendiente de su trabajo y cualidades.

“Todos tomamos esa misma responsabilidad de que desde ahora empieza el torneo, de que te estás ganando un lugar y construyes la base para poder rendir al máximo durante la campaña, que es lo que todos queremos para que Chivas esté donde tiene que estar siempre, peleando arriba en la tabla”, puntualizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHIVAS: RODRIGO REYES, CANTERANO DEL REBAÑO, FUE CEDIDO AL VALOUR DE CANADÁ

Brizuela aseguró no incomodarse por la constante rotación de posiciones en las que se ha desempeñado durante la gestión de Víctor Manuel Vucetich, sino que sabe que es por el bienestar del grupo, además de ayudarle a crecer como futbolista.

“Donde el entrenador me requiera ahí estaré disponible, sé que depende de la situación del partido, el ‘profe’ Vucetich sabe leer muy bien esos momentos del juego, en mi caso entre estar de interior o de lateral, por eso me toca tratar de dar mi mejor versión en la posición en la que me toque.

“Creo que es una ventaja el poder desempeñarme en distintas zonas del campo, es algo que me ayuda a crecer como futbolista y persona, además de que trato de ser un buen ejemplo para mis compañeros en esa parte de la disciplina y en los pequeños detalles que te hacen la diferencia en la vida diaria y en un partido”, concluyó.