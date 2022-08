Cadena sobre salir de Chivas: 'Está en manos de la directiva'

Son nueve partidos consecutivos en los que el Guadalajara no consigue ganar. El ‘Rebaño Sagrado’ se fue de Mazatlán con las manos vacías y aunque el técnico Ricardo Cadena aceptó que el resultado le dejó un sabor amargo, consideró que la decisión de dejar al equipo está en manos de la directiva.

“En este momento estoy dolido, muy triste por no conseguir el objetivo que teníamos. Acabo de hablar con el grupo y no podemos escondernos, es la realidad. No voy a esconderme porque el tema está ahí, el problema lo tenemos, la pregunta la podría responder la directiva”, declaró en conferencia.

El entrenador Rojiblanco busca darle vuelta a la página con relación a este nuevo tropiezo, y aunque es consciente que el complicado arranque de torneo que han tenido será difícil de olvidar, aceptó que ganar el próximo Clásico Tapatío, sería un envió anímico importante, por lo que harán todo lo posible por quedarse con los tres puntos ante Atlas.

“En la parte anímica tenemos que procurar hacer un trabajo muy fuerte, están igual de dolidos, con mucha frustración. Estamos de cara a un clásico donde el equipo debe de tener esa motivación, ese carácter para poder salir avante en este momento, necesita ganar y el clásico necesitamos tener esa vergüenza y ese coraje para superar al rival”, dijo.

Cadena no buscó poner pretextos para justificar el mal paso que ha registrado su equipo, por lo que dijo le harán frente a esta situación que, desde su perspectiva, aún tienen tiempo de revertir: “En este momento me encuentro así, tengo que pensar en el próximo compromiso que es muy importante y tenemos que llegar de la mejor manera. Tener la motivación con el grupo, necesitamos ganar los compromisos que siguen”, expresó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SHAKIRA Y PIQUÉ: LLEGAN A ACUERDO TEMPORAL POR LA CUSTODIA DE SUS HIJOS