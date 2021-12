Canelo Angulo sobre su secuestro: 'Es lo peor que me ha pasado en mi vida'

El futbolista de las Chivas, Jesús Angulo, habló por primera vez sobre el intento de secuestro y robo que sufrió el pasado 23 de septiembre junto con su pareja en Zapopan Jalisco; asegurando que ha sido la peor experiencia que ha vivido en su vida.

"La verdad pensé de todo, cuando sólo me dijeron que querían el carro, y como venía con mi novia, estaba tranquilo; trataba de verme bien, le dije que todo estaba bien y que solo querían el carro.

"Por un momento se pusieron nerviosos y fue cuando tuve miedo, porque piensas de todo, 'me quieren secuestrar o matar'; es una sensación muy fea, mi novia venía rezando. Es la peor experiencia que me ha pasado en la vida y a mí nunca me había pasado nada por el estilo", mencionó en el podcast 'Entre Compas'.

El mediocampista detalló como sucedieron los hechos y además reveló que la noticia se filtro muy rápido, provocando la movilización de las autoridades. De esa manera los delincuentes decidieron ponerlos en libertad a él y a su pareja para no continuar con el acto delictivo.

"Cuando abro la puerta para que se suba mi novia, llegaron tres personas y uno ya se estaba subiendo al piloto; me agarraron por atrás y le dije que tomará la llave que no había problema, yo pensé que se habían confundido.

"Ya arriba, un 'morro' nos dijo que no nos iba a pasar nada, que sólo querían el carro; no tuvieron como media hora arriba del carro y todo el rollo. Llegó un momento que se filtró la nota, muy rápido, de volada a los cinco minutos ya estaba la nota arriba y como que ellos dijeron 'mejor hasta aquí la dejamos' y nos dejaron ahí pues", señaló.

Por otra parte, el jugador del Guadalajara detalló que los delincuentes tenían la intención de abandonarlos en un lugar muy lejos y así ellos poder quedarse con el vehículo, pero ante la intensa movilización, decidieron no seguir con su trayectoria.

"Ellos detuvieron el carro y se fueron corriendo; nosotros nos quedamos ahí arriba del carro, se bajaron ellos y mi novia y yo nos quedamos agachados como cinco minutos, no sabíamos qué hacer.

"Nos bajamos del carro y nos dejaron en una calle horizontal, corrimos hacia el Periférico y le dijimos a una persona que nos acababan de asaltar que si nos ayudaba. Mi novia paró a un carro y le dijo: ‘lo conoces, es el 'Canelo' Angulo de Chivas’; ella lo que quería era que vieran que éramos de confianza y la persona dijo que no sabía de fútbol, pero nos ayudó", concluyó.

