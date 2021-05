Carlos Salcido: 'Sin Chivas no existe el futbol mexicano'

Hoy el país se pinta de rojo y blanco. El Club Deportivo Guadalajara cumple 115 años desde su fundación, por lo que el último capitán en levantar el título de Liga con Chivas, Carlos Salcido, no duda de la grandeza de la escuadra tapatía, por lo que lo tiene claro: el balompié nacional no existiría sin el Rebaño Sagrado.

“Sin Chivas no existe el futbol mexicano y te lo digo así, es una realidad. No sé por qué se empeñan en decir tantas cosas. Hay que poner los pies en la tierra y saber exactamente quién hace grande a quién. Chivas y un par de equipos hacen grande al futbol mexicano y es una institución muy grande, todos lo sabemos.

“No me importa si hoy en día es el más ganador o el más popular. Me importa que es mi equipo, es al que le voy, es con el que yo crecí, nací, al que le debo todo y donde tengo ese ADN. De lo demás son números, son cosas, situaciones y ya está. Los demás equipos hacen su trabajo, sus torneos, sus planteles. Sus proyectos y eso es muy padre, pero realmente no me imagino un futbol sin Chivas”, explicó en mano a mano con RÉCORD.

El tres veces mundialista, ganador de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos del 2012 y multicampeón con el Guadalajara, aseguró que la relevancia de la escuadra rojiblanca es ligeramente inferior a la de la Selección Mexicana, por lo que lo considera lo mejor que hay en el futbol nacional.

“A Chivas yo lo pongo un poco por debajo de una Selección Nacional. Chivas es un gran equipo donde los colores, el amor, la camiseta, la institución, la historia, todo lo que tiene este equipo es muy mexicano. Cada jugador que está jugando y que representa esta institución tiene que saber dónde está y en su momento lo que te brinda.

“Realmente estar en un vestidor o pertenecer a esta institución es lo mejor que te puede pasar a nivel futbol mexicano. Es una de las experiencias muy buenas que ojalá que todos los jugadores mexicanos tengan esa posibilidad”, concluyó Salcido.

