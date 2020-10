Chapo Sánchez: 'Rivalidad de Clásico Tapatío, a la par de la del Clásio Nacional'

El zaguero de Chivas, Jesús Sánchez, aseguró que en el Guadalajara contemplan el Clásico Tapatío al mismo nivel de exigencia que el Nacional contra América.

“La realidad es que los dos son muy importantes para la afición y nosotros. No podríamos elegir alguno, se viven con intensidad, te juegas muchas cosas de por medio y los pondría a la par. Se deben de ganar y demostrar de lo que estamos hechos”, explicó en conferencia.

El Chapo destacó que la rivalidad contra los Zorros es fuerte, por lo que no intercambiará camiseta con nadie, aunque pide que la pasión se quede en la cancha.

“La rivalidad dura 90 minutos. Por ser un Clásico, en lo personal, no intercambio playeras, no me gusta. La realidad es que la rivalidad no se puede llevar fuera de la cancha”, detalló.

Con 19 puntos hasta el momento, Sánchez se aferra a la esperanza de calificar de manera directa a la Liguilla, aunque sabe que resta un calendario complicado al Rebaño, en donde aseguró que buscarán un cierre de torneo perfecto.

“Todos los partidos son difíciles. No hay rival fácil y sabemos que el sábado con la victoria estaremos más cerca de la calificación. Vienen partidos importantes donde nos jugamos mucho. Ningún rival que queda será fácil.

“Obviamente nuestra mentalidad está en conseguir la clasificación directa y la vamos a buscar hasta el último. Será importante tener un cierre muy bueno. Cerrando bien tienes muchas oportunidades.

“Tenemos que aspirar a todos (los puntos) porque no se permite pensar en otra cosa. Este cierre importante nos dará la posibilidad de calificar directo. Esperemos poder sacar todos los puntos posibles”, concluyó el Chapito.