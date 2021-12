Chivas: Afición rojiblanca exige refuerzos de calidad para el próximo torneo

La afición de Chivas exige “refuerzos de calidad”. A través de un desplegado difundido en redes sociales, los seguidores del Guadalajara están amedrentando con no consumir ningún producto oficial del club a menos que haya incorporaciones de calidad al primer equipo.

“La afición de Chivas no está dispuesta a adquirir ningún producto o servicio proveniente de la institución, si la directiva no presenta refuerzos de calidad. No es culpa de la afición y de la gran historia del club la mala dirección deportiva”, se lee en el comunicado.

AFICIÓN EXIGE REFUERZOS Por medio de un desplegado difundido en redes sociales, los seguidores del Rebaño piden la incorporación de "refuerzos de calidad", ya que de lo contrario no adquirirán ningún producto oficial del club. La gente se está manifestando en redes sociales pic.twitter.com/MsTFSlusIk — León Iturbide (@Leon_Iturbide) December 16, 2021

Con el transcurrir de las horas más y más aficionados adoptaron este desplegado y lo fueron colocando en las publicaciones de redes sociales del club y en sus respectivas cuentas.

Esta medida la empleó el martes la afición del América con el hashtag “SinRefuerzosNoHayAbono”, con el que trataron de presionar a la directiva comandada por Santiago Baños para agilizar negociaciones y tratar de incorporar jugadores que ayuden a potenciar al equipo.

Ahora, los seguidores del Guadalajara se unieron a la tendencia para tratar de generar alguna contratación importante para el equipo después de que quedaron eliminados en Repechaje por segundo torneo consecutivo.

