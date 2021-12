Chivas: Albert Benaiges, exdirectivo del Rebaño, señalado por medio español de abuso de menores

Albert Benaiges, excoordinador de Futbol Base en el Barcelona es señalado por una investigación periodística de abuso sexual a menores por al menos 60 testimonios.

El español, que también fue director de desarrollo deportivo de Chivas durante algunos meses en el 2014, es acusado por el medio catalán Diari ARA de abusos y vejaciones a niños y niñas durante sus 38 años como profesor de educación física en la Escola Barcelona.

Benaiges había regresado al Barca con la elección de Joan Laporta como presidente Blaugrana, pero tras la publicación de la noticia abandonó la institución misteriosamente el pasado 2 de diciembre sin ofrecer explicación alguna.

"Era una vejación"; "lo tocaba todo"; "me da asco pensar que me tocaba"... Son algunos de los recuerdos de los testigos que han hablado con el ARA pic.twitter.com/xF1YqK8Yje — Diari ARA en castellano (@araencastellano) December 10, 2021

Los testimonios publicados señalan al exformador de realizar presuntos tocamientosy otras conductas impropias con menores de 13 años, así como juegos de índole sexual con niños de 8 años en adelante.

Cuando Benaiges fue consultado por el Diari ARA para que diera su versión de las acusaciones, negó cualquier tipo de agresión, pero reconoció que los comportamientos no se repetirían, además de no recordar masturbaciones grupales con alumnos pequeños, pero sí con los de 17, 18 o 20 años.

“Ahora no haría nada. Absolutamente nada. Estoy arrepentido de hacer todo esto, sí, pero no creo que hiciera nada malo. Nunca he hecho daño a nadie y, si lo he hecho, no ha sido intencionadamente.

“Tengo a un niño adoptado y a cuatro acogidos, tengo la conciencia tranquila, nunca he forzado a nadie”, declaró el exdirectivo de Chivas y el Barca al Diario ARA.

Benaiges, actualmente de 71 años, nació en México pero se marchó a España desde muy pequeño. Llegó al Rebaño bajo la dirección deportiva de Rafael Puente, pero después de tres meses salió de la institución, supuestamente, por insinuaciones de abuso.

Una de las víctimas señala que realizaba "un juego de pellizcos en los calzoncillos" y otro de "apretarle los genitales" cuando tenía 11 años, y que a los 13 se masturbaron juntos.

“Se masturbaba mirando cómo lo hacíamos nosotros, pero algún tocamiento había”, recordó otra víctima quien indicó que Benaiges obligaba a niños y niñas a bañarse juntos mientras él los observaba y aseguró que les advertía: “Esto no lo expliques".

A pesar de que existían varias quejas en contra de Benaiges, la dirección de la escuela lo consideraba una personalidad respetada y admirada por su trayectoria, lo que desestimó las acusaciones.

