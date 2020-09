Chivas: Carlos Salcido mandó indirecta a Oribe Peralta

La afición de Chivas explotó en contra de Oribe Peralta después de que el delantero fuera captado en televisión riendo con excompañeros suyos del América instantes después de haber perdido el Clásico Nacional.

Ante las críticas, Oribe Peralta utilizó las redes sociales para defender su postura; sin embargo, este hecho parece que no fue bien recibido por Carlos Salcido, exjugador del Rebaño Sagrado, quien mandó un mensaje a futbolistas que como Peralta utilizan las redes sociales para expresar su postura.

"En mi más humilde opinión, el futbolista tiene todos los días de entrenamiento y cada semana un partido y es ahí donde él encuentra la mejor plataforma para hablar, que se llama terreno de juego, es donde él demuestra, entrega, pasión, amor, disciplina, amistad, valores, respeto, FairPlay, pero sobre todo sabe que debe defender a la institución a la cual pertenece, eso se llama PROFESIONALISMO", redactó Salcido.

En mi más humilde opinión y sin llegar a molestar a nadie, unas pequeñas palabras para el futbolista. pic.twitter.com/b9bUZretW7 — carlos salcido (@carlossalcido7) September 20, 2020

"Creo que el futbolista se equivoca en hablar por una red social, una cámara, un micrófono, queriendo a base de eso cambiar hábitos que prevalecen en el futbol. Así es de que futbolista, no te engañes, habla dentro de una cancha y no afuera, pelea y defiende a tu institución dentro de una cancha, no afuera, enamora, transmite pasión, en base a tus cualidades como futbolista dentro de la cancha, no hieras a personas, instituciones, fanáticos con mensajes fuera de una cancha, simplemente queremos verte disfrutar de tu profesión, como todo un profesional", añadió.

Después de ser señalado por la afición rojiblanca, Peralta se defendió mediante un texto en las redes sociales.

"El futbol es un deporte de caballeros. Todo caballero sabe que el duelo deportivo termina cuando silba el árbitro y no debe traspasar esa frontera. Al igual que la afición, desearía que el resultado fuera diferente, sin embargo, la mejor manera de sobreponerse y de que el equipo esté preparado para los retos por delante, es aceptar la realidad del resultado", redactó el atacante.

