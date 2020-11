Chivas: Fernando Beltrán recordó consejo de Matías Almeyda para evitar indisciplinas

A poco más de tres años de su debut en Primera División, Fernando Beltrán recordó un consejo que solía darles el entonces entrenador del Rebaño, Matías Almeyda, en donde les aseguraba que los jugadores podrían concluir anticipadamente sus carreras futbolísticas por su comportamiento.

“Matías siempre fue claro y nos dijo que era una carrera que se termina muy rápido, que esto no dura siempre, puede durar uno o dos años y despúes se acaba porque tú la acabas. Tienes que cuidar tus acciones”, admitió el jugador en conferencia.

Consciente de que su carrera ha estado lejos de los escándalos, contrario a lo que sucedió con Eduardo López, el Nene no quiso entrar en comparaciones; sin embargo, destacó que la clave de su conducta radica en tener cerca a su familia.

“En realidad no quiero entrar en comparaciones ni en conflictos. Es un compañero mío (Chofis), que siempre fue bueno aprenderle dentro del entrenamiento porque es distinto.

“En lo personal creo que lo que me ha ayudado muchísimo es la gente que está a mi alrededor que es mi familia, que saben lo mucho que me ha costado el llegar ahí, me siguen apoyando y aunque he llegado lejos no dejan que me conforme, que me estanque. A pesar de que no he tenido conflictos fuera de la cancha, y espero nunca tenerlos, porque quiero ser un jugador que hable en la cancha”, puntualizó.

Beltrán admitió que lo acontecido con sus compañeros que fueron separados del plantel sirve al resto de los futbolistas para entender la seriedad de esas acciones, por lo que deben de cuidar más ese tipo de aspectos.

“No soy quién para cuestionarle a la directiva si hizo bien o mal con la decisión que tomó. Sí, era algo que teníamos que cuidar muchísimo como jugadores. Ese tema no lo quiero tocar y ojalá se resuelva rápido a mis compañeros.

“Es complicado para cualquier tipo de persona, pero como futbolistas debemos cuidarnos mucho y cuidar a la gente que está a nuestro alrededor. Esta carrera no dura más de 15 años. Debemos ser conscientes, serenos, esforzarnos muchísimo por si queremos seguir viviendo de lo que nos dio el futbol. Es algo para que nos pongamos más serios y veamos que no es un juego”, concluyó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FERNANDO BELTRÁN SOBRE 'SEPARADOS' DE CHIVAS: 'NO HA AFECTADO NADA AL EQUIPO'