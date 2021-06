Chivas: Fernando Beltrán se quedará en el Rebaño si no llega una propuesta convincente

Chivas podría retener a Fernando Beltrán. El Guadalajara no está dispuesto a malbaratar a su canterano, además de que desean mantener su carta, por lo que si no alcanzan una propuesta convincente mantendrán al mediocampista en su plantilla de cara al Apertura 2021.

Las pláticas con la gente de Pachuca por Erick Aguirre avanzaron por buen puerto durante algunos días; sin embargo, los hidalguenses querían la carta del ‘Nene’ y la cesión de Alejandro Mayorga, pese a que los rojiblancos planteaban lo opuesto, es decir, préstamo de Beltrán y los derechos del lateral que militó en Pumas hace unos torneos. Esa diferencia fue la que detuvo todas las charlas entre ambas directivas.

En el interior del Rebaño lo tienen claro, solamente quieren que el futbolista con el dorsal ‘20’ tapatío salga a préstamo para que continúe con su formación o en su defecto, autorizar la cesión a otro club siempre y cuando reciban a un jugador que le interese al cuerpo técnico comandado por Víctor Manuel Vucetich.

En caso de que el otro club no esté dispuesto a desprenderse de un jugador que sea del total agrado del área deportiva del Guadalajara, la postura es clara, no dejarán salir a Fernando Beltrán.

En caso de no conseguir ningún acuerdo con otro club, el canterano rojiblanco permanecerá en el redil de cara al Apertura 2021, aunque sus posibilidades de jugar con regularidad no están garantizadas con el Rey Midas.

