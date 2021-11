Chivas: Gudiño, molesto por el protagonismo de América y Atlas

Chivas tuvo un torneo irregular con la salida de Víctor Manuel Vucetich a medio certamen y sus acérrimos rivales, América y Atlas, fueron protagonistas de la parte alta de la tabla, hecho que molesta a Raúl Gudiño, portero del Rebaño.

"Para mí en lo personal claro que sí (es molesto), son rivales directos, pero también ellos están haciendo su trabajo, su torneo, hay cosas que no están en nuestras manos, debemos ocuparnos de ello", comentó Raúl.

Así mismo, Gudiño reveló que siempre ha soñado desde niño con ser campeón vistiendo el escudo del Rebaño Sagrado, hecho que piensa que pueden conseguir ya que en el Repechaje y en la Liguilla el torneo regular queda en el olvido.

"Quedar campeón con Chivas es lo que siempre he soñado desde niño, lo he aspirado y ¿por qué no ponernos una meta grande?", dijo Gudiño en charla con TUDN.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MEMO OCHOA: 'DE VUELTA A CASA PARA PREPARAR LA LIGUILLA'