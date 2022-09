Chivas: Morsa Flores, el amuleto de buena suerte del Rebaño

Ricardo Cadena habría encontrado en el ‘Morsa’ Flores a su amuleto de la buena suerte. Desde que el mediocampista regresó de su lesión, Guadalajara ha retomado la senda del triunfo hilando nueve puntos.

Desde que Cadena fue nombrado como director técnico interino del Rebaño, Segio Flores ha formado parte de su 11 titular siempre que ha estado a su disposición.

En el Clausura 2022, el futbolista de 27 años participó en ocho encuentros bajo las órdenes del estratega mexicano. En estos partidos el conjunto rojiblanco se alzó con la victoria en cinco ocasiones, empató en una y perdió en dos (66% de efectividad).

Para este Apertura 2022, el estratega no pudo contar con Flores para las primeras ocho fechas del campeonato debido a que se estaba recuperando de su operación de meniscos. Sin embargo, en cuanto el jugador recibió el alta médica, Cadena no dudó dos veces en meterlo en su convocatoria, cosa que no está sucediendo con Jesús Angulo.

Desde su regreso al terreno de juego, los tapatíos no han desaprovechado ningún partido para sumar de a tres. Una de las principales razones para incluir inmediatamente al mediocampista es su gran precisión al momento de tocar el balón.

Esto se vio reflejado en la temporada pasada donde acertó 691 pases (90% de efectividad), lo cual lo colocó como el cuarto mejor de la competencia en este departamento, según datos de GolStats. Flores se ubicó sólo debajo de tres elementos extranjeros: Rafael de Souza , Guido Pizarro y Claudio Baeza.

En sus tres apariciones del actual torneo, el ‘Morsa’ ha aceptado 153 pases (83% de efectividad), ha recuperado 50 balones y ha realizado 22 rechaces que han permitido que Guadalajara tenga un buen rendimiento defensivo al ser la segunda mejor del torneo con solo ocho goles permitidos. Con estas tres recientes apariciones, Flores ha disputado 11 encuentros donde el Rebaño ha sumado 28 unidades.

