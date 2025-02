Chivas 'obligó' a Alejandro Zendejas a renunciar a la Selección de Estados Unidos

El fichaje de Alejandro Zendejas a Chivas se dio gracias a que el jugador rechazó en ese momento a la Selección de Estados Unidos. Al menos así lo relató el jugador en entrevista con Escorpión Dorado al Volante.

El mediocampista de América estuvo en el más reciente episodio del youtuber, acompañado de Luis Ángel Malagón, y compartió cómo fue su paso por el Rebaño, equipo con el cual fichó en 2016.

Las palabras de Alejandro Zendejas sobre su "renuncia" a la Selección de Estados Unidos

El ahora futbolista azulcrema y seleccionado del equipo de las Barras y las Estrellas, recordó que en su momento no se le permitió jugar con Estados Unidos. Distinto al caso de Cade Cowell, que fichó con Chivas pese a su doble nacionalidad.

El futbolista de América relató su experiencia con Chivas | MEXSPORT

“Le dicen Vaquero a ese wey, imagínate”, señaló y recordó cómo fue su caso. "Me dicen llegando que sí iba a poder a jugar con Estados Unidos y dije ‘Me voy a ir a un buen equipo y sigo con la selección’".

"Llegó un momento en el que me llaman a una concentración, me hablan de selección y me dijeron ‘oye, no nos están contestando, comunícate con ellos’”, y señaló que fue en ese momento que el club le dio el argumento de que solo jugaban con puro mexicano.

"Ahí es cuando me dijeron (Chivas), acá es puro mexicano, te quedas con nosotros o vas con la selección. Ahí tenía 18 años, era un morrito…”, añadió Zendejas, quien se vio presionado a quedarse con el Rebaño y alejarse del representativo nacional.

Zendejas aseguró que el club lo hizo renunciar a la selección | MEXSPORT

Su salida de Chivas y regreso a la USMNT

Fue tras su paso por Necaxa y posterior llegada a América que pudo volver a jugar con la Selección de Estados Unidos. "Cuando estaba haciendo ruido y salió lo de la Selección Mexicana (posibilidad de jugar con el Tri), hablé con ellos (Estados Unidos) y me dijeron ‘pensábamos que ya no podías jugar con nosotros’”, señaló.

Aunque Zendejas jugó dos partidos con México, pudo decantarse por Estados Unidos porque fueron amistosos. Con el equipo de las Barras y las Estrellas debutó en enero de 2023 y desde entonces tiene once juegos disputados.

Zendejas finalmente pudo jugar con Estados Unidos | MEXSPORT