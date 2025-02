Alan Medina, ex de América y Toluca, le niega saludo a jugador de Gallos Blancos en partido de la Sub-23

Cuando Alan Medina comenzó su carrera en Toluca, algunos medios de comunicación lo calificaron como el 'Nuevo Héctor Herrera'. Incluso se convirtió en un anhelo de América, que concretó su fichaje para el Guardianes 2021.

Sin embargo, una vez que llegó a Coapa no pudo despuntar y apenas disputó 87 minutos en cinco partidos con el primer equipo. A partir de entonces pasó por diferentes clubes sin consolidarse hasta llegar a Gallos Blancos, donde recientemente protagonizó una polémica.

Medina tuvo un mal paso por América en la Liga MX | IMAGO 7

El desplante de Alan Medida con la Sub-23 de Gallos Blancos

El mediocampista llegó al equipo queretano el pasado Apertura 2024 y sumó 545 minutos en 14 juegos, solo seis como titular. Sin embargo, para el actual Clausura 2025 solo ha jugado con la categoría juvenil en dos compromisos.

Fue titular ante América en la Jornada 1 y repitió ante Chivas en la pasada Fecha 5 el sábado 1° de febrero. No obstante, en el juego ante el Rebaño salió de cambio al minuto 67, situación que no fue de su agrado y que lo llevó a enfrentarse con los canteranos del club.

Medina llegó a los Gallos Blancos en el pasado Apertura 2024 | IMAGO 7

Gerardo Gil, que tomó el lugar de Medina, y Diego Martínez, que ingresó por Antonio de María y Campos, estaban en la línea de banda esperando a saludar a su compañero al momento del cambio. El marcador estaba 1-0 a favor de los rojiblancos, por lo que uno de los juveniles apuró a Alan.

El ex de Toluca y América no lo tomó bien y se negó a darles la mano al salir, por lo que recibió un empujón por parte de su compañero. El otro canterano decidió separar ambos jugadores, pero también empujó a Medina para que se fuera a la banca y no les hiciera perder más tiempo.

Alan Medina, ex América y Toluca, no quiso darle la mano a un juvenil de la Sub-23 al salir de cambio. pic.twitter.com/rnihMKXojL — History Liga MX (@History_LigaMX) February 5, 2025

¿Qué dijo Gallos Blancos sobre la actitud de Alan Medina?

Hasta el momento, el equipo emplumado no ha dado una postura sobre el comportamiento del futbolista, que en lo que va del Clausura 2025 ni siquiera ha sido convocado a la banca con el primer equipo dirigido por Benjamín Mora.

Medina era una de las jóvenes promesas de Toluca | IMAGO 7