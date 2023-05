Chivas: Proyecto de Amaury Vergara está dando resultados

El proyecto europeo por el que apostó Amaury Vergara está dando resultados. Con el director deportivo Fernando Hierro y el entrenador Veljko Paunovic, Chivas firmó su mejor torneo en años, sumando 34 puntos en el torneo regular y clasificando directamente a la Liguilla del Clausura 2023.

Sin embargo, el técnico serbio mantiene la calma, pues sabe que aún no ha ganado nada: "Todos esos datos confirman la mejora y la evolución que ha tenido el equipo. No creo que este proyecto esté en la fase terminal, todavía nos falta mucho por mejorar, tenemos que lograr el pase a la final para tener una posibilidad de ser un equipo exitoso. No me quiero precipitar", contó en rueda de prensa.

Le ilusiona que el Guadalajara sea campeón eliminado al Atlas y al América, sus dos acérrimos rivales.

"Yo no me quiero adelantar. Una vez que pase, hablaremos de todas las consecuencias. Desde luego que nos motivan todos los datos que mencionan. Yo creo que una posibilidad no es una oportunidad, para eso hay que ganar. Todos estamos trabajando para eso", agregó.

Veljko Paunovic sabe que para quedar en la historia de Chivas y ser recordado por los millones de aficionados, tendrá que conseguir la 13.

"Nuestras expectativas son positivas. Lo que queremos es que el trabajo que hemos invertido nos lleve al éxito. Yo soy un afortunado de transmitir esto a la gente con la que estoy", apuntó.

"Todavía falta. Parte de la obvia mejora que ha tenido este equipo, está la tremenda disposición para agradar a nuestra afición ganando un título. En eso estamos. Todavía no es momento para hacer un balance", finalizó.

