Chivas: Ricardo Cadena, con tendencia negativa que le costó el puesto a Almeyda

Ricardo Cadena está siguiendo los pasos que alejaron a Matías Almeyda del banquillo de Guadalajara. En los últimos dos torneos del argentino con Chivas, solo pudo obtener cinco puntos en las primeras siete jornadas. Esta misma situación se está suscitando en el primer inicio de torneo de Cadena.

Este Apertura 2022 no pinta nada bien para el Rebaño, ya que después de siete fechas no han podido conseguir una sola victoria, además de que solo han acumulado 5 puntos de 21 posibles. Esta situación ya la vivió Guadalajara en el Clausura 2018, en aquella ocasión Almeyda se encontraba al mando del equipo (fue su último torneo) y obtuvo las mismas cinco unidades, con la excepción de que en aquel torneo sí ganaron.

Guadalajara finalizó el Clausura 2018 con 15 puntos (3 victorias, 6 empates y 8 derrotas) marcando su segundo peor torneo en su historia (el Apertura 2013 es el peor con solo 12 unidades). De aquel plantel que no entró a la liguilla en la primera parte del 2018, aún se mantienen Jesús Sánchez, Carlos Cisneros, Miguel Jiménez, Fernando Beltrán, Isaác Brizuela y José Macías (no está disponible en el Apertura 2022 por una ruptura del ligamento cruzado).

Ante esta problemática que está viviendo el Rebaño, Ricardo Cadena mencionó que no se va a esconder ante esta situación y se hace totalmente responsable: "No tengo excusas, estoy dolido y triste por no cumplir con el objetivo no podemos escondernos tenemos un problema y no voy a esconderme". Desde su llegada al final del Clausura 2022 como interino, el estratega ha estado en el banquillo en 15 partidos (5 victorias, 6 empates y 4 derrotas). Sin embargo la mayoría de estos resultados negativos han llegado en este Apertura 2022, ya que ha cosechado 5 empates y dos derrotas, además de que su equipo solo ha logrado marcar cuatro goles y ha permitido 6 tantos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SHAKIRA Y PIQUÉ: LLEGAN A ACUERDO TEMPORAL POR LA CUSTODIA DE SUS HIJOS