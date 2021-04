Chivas: Uriel Antuna, abucheado cada que tocó el balón en el juego ante Xolos

Las declaraciones de Uriel Antuna no pasaron desapercibidas por la afición de Chivas. La gente que asistió al Estadio Akron para el partido contra Xolos abuchearon a su futbolista cada vez que entraba en contacto con el balón.

Desde que comenzó el partido, la afición estuvo atenta a las intervenciones del ‘Brujo’, ya que incluso interrumpían los cánticos en aliento al equipo para abuchear y silbarle a su jugador cuando entraba en juego.

Esta situación se desencadenó debido a las declaraciones que dio Antuna hace unos días en donde dijo que preferiría irse a Europa, incluso antes de ganar todo con el Guadalajara.

Después de las declaraciones de ayer, la afición de #Chivas abuchea a Uriel Antuna.@PressPortmx pic.twitter.com/Xi5bUeTvsB — Enrique Ortega (@kike_ortega_) April 18, 2021

“A mí no me gustan las cosas fáciles, es un reto difícil regresar a Chivas, con los sueños que yo tengo y lo que es mi idea, prefiero irme a Europa. Obviamente estaría chido ganarlo todo y quedar en la historia de Chivas, porque es un club enorme y no te van a olvidar, pero al final de cuentas no se trata de ganarlo todo, sino de seguir creciendo sumando y probar otras costumbres”, declaró el futbolista con el dorsal ‘15’ del Rebaño.

