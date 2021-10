Chivas: Vega y Antuna se reintegrarán al plantel este sábado de cara al partido vs Toluca

Alexis Vega y Uriel Antuna se reintegrarán a los entrenamientos con Chivas hasta este sábado. Ambos jugadores que fueron convocados con la Selección Mexicana para las Eliminatorias, recibieron este viernes como día de descanso.

Los dos futbolistas reportaron en Verde Valle durante la tarde del jueves, en donde ‘Gru’ acudió a realizarse los exámenes médicos correspondientes para conocer la gravedad de la lesión que padeció en el Cuscatlán, mientras que el ‘Brujo’ realizó trabajos regenerativos en el club.

Es por eso que el cuerpo técnico decidió darles un día de descanso para que los futbolistas se relajen previo a volver a la intensa actividad que tendrá el Guadalajara con la jornada doble de la próxima semana.

Ambos jugadores están citados, junto al resto del equipo, para entrenar este sábado en Verde Valle para cerrar preparación de cara al partido contra el Toluca del domingo, en donde Antuna tiene amplias posibilidades de aparecer en el cuadro estelar.

Por su parte, Alexis Vega seguirá entre algodones y se valorará si se encuentra en condiciones de tener minutos el fin de semana tras el esguince de primer grado que padeció con el Tricolor a media semana.

Sin embargo, en el Guadalajara no quieren correr riesgos que pudieran alejar de las canchas por más tiempo a su jugador número ‘10’, por lo que quieren estar cien por ciento seguros de que no se puede agravar la lesión. En caso de que no esté al cien por ciento, le darían descanso para que se incorpore la próxima semana para los duelos contra Xolos el miércoles y el sábado frente a Cruz Azul.