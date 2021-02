Chivas: Vela, Salcido, Chávez y González, hijos de leyendas Rojiblancas que continúan el legado

Las leyendas continúan. Los hijos de cuatro ex jugadores de Chivas, algunos ex campeones con el Guadalajara, están llevando su proceso de formación en las Fuerzas Básicas rojiblancas y los cuatro participaron este sábado con la Sub 17, manteniendo vigentes algunos apellidos en la institución tapatía.

El conjunto del Guadalajara dio a conocer a través de redes sociales que los vástagos de cuatro de sus ex jugadores vieron acción en el duelo contra Necaxa de las divisiones inferiores, en donde destacó Christo Vela, hijo de Alejandro Vela.

En el encuentro que se disputó este sábado por la mañana en las instalaciones de Verde Valle, algunos apellidos históricos del Rebaño desfilaron por la cancha, tales como Mateo Chávez, hijo de Paulo César ‘Tilón’ Chávez, quien fue campeón con los tapatíos en el Verano 1997.

Otro de los apellidos que continúa presente en el redil es Salcido, ya que el hijo del ex capitán del Guadalajara y multicampeón en la gestión de Matías Almeyda, también está haciendo sus pininos en el futbol en el conjunto tapatío.

El cuarto elemento es Armando González, homónimo al jugador que militó en el Rebaño en la década de los años 90, y que formó parte de las Súperchivas.

El sobrino de Carlos Vela, Christo Vela, fue el autor del gol de la igualada a 10 minutos del final, con lo que los rojiblancos consiguieron el empate a dos frente a los hidrocálidos.

